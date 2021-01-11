Лана Роудс знімається у фільмах для дорослих.

Відома у всьому світі порноактриса Лана Роудс назвала себе ханжею.

Про це повідомляє Daily Star.

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За словами дівчини, в реальному житті у неї був секс всього з п'ятьма чоловіками. Також вона додала, що поза зйомками вона дуже правильна.

"Багато людей думають, що я завжди готова займатися сексом, тому що в минулому я знімалася в порно. Я ханжа і дуже консервативна людина", - поскаржилася Роудс.

Раніше вона розповідала про те, що шкодує про своє рішення працювати в порноіндустрії. І зараз хоче забути той період.

Хто така Лана Роудс:

Американська порноактриса народилася 6 вересня 1996 року в Чикаго

Дебютувала в порноіндустрії в квітні 2016 року у віці 19 років, знявшись для сайту FTV Girls в сценах мастурбації і соло

У фільмі Lana, повністю присвяченому актрисі, вперше знялася в сценах анального і міжрасового сексу, а також подвійного проникнення

13 січня 2017 року Лана була оголошена переможницею XBIZ Award в категорії "Найкраща нова старлетка"

Разом з Маркусом Дюпрі отримала в кінці січня 2018 року нагороду AVN Awards в категорії " Найкраща анальна сцена"

У січні 2018 року журнал Fortune помістив Лану в список "Брудна дюжина: найпопулярніші порнозірки»

Починаючи з 2019 року припинила зніматися в професійному порно, зайнявшись електронною комерцією і написанням автобіографії

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Автор: УНІАН