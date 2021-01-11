Лана Роудс вже закінчила кар'єру порноактриси / instagram.com/lanarhoades

Відома у всьому світі порноактриса Лана Роудс назвала себе ханжею.

Про це повідомляє Daily Star.

Читайте такожНайсексуальніший чоловік світу вперше показав свою дівчину

За словами дівчини, в реальному житті у неї був секс всього з п'ятьма чоловіками. Також вона додала, що поза зйомками вона дуже правильна.

"Багато людей думають, що я завжди готова займатися сексом, тому що в минулому я знімалася в порно. Я ханжа і дуже консервативна людина", - поскаржилася Роудс. 

Раніше вона розповідала про те, що шкодує про своє рішення працювати в порноіндустрії. І зараз хоче забути той період.

Хто така Лана Роудс:

  • Американська порноактриса народилася 6 вересня 1996 року в Чикаго
  • Дебютувала в порноіндустрії в квітні 2016 року у віці 19 років, знявшись для сайту FTV Girls в сценах мастурбації і соло
  • У фільмі Lana, повністю присвяченому актрисі, вперше знялася в сценах анального і міжрасового сексу, а також подвійного проникнення
  • 13 січня 2017 року Лана була оголошена переможницею XBIZ Award в категорії "Найкраща нова старлетка"
  •  Разом з Маркусом Дюпрі отримала в кінці січня 2018 року нагороду AVN Awards в категорії " Найкраща анальна сцена"
  • У січні 2018 року журнал Fortune помістив Лану в список "Брудна дюжина: найпопулярніші порнозірки»
  • Починаючи з 2019 року припинила зніматися в професійному порно, зайнявшись електронною комерцією і написанням автобіографії

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН