Відома у всьому світі порноактриса Лана Роудс назвала себе ханжею.
Про це повідомляє Daily Star.
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За словами дівчини, в реальному житті у неї був секс всього з п'ятьма чоловіками. Також вона додала, що поза зйомками вона дуже правильна.
"Багато людей думають, що я завжди готова займатися сексом, тому що в минулому я знімалася в порно. Я ханжа і дуже консервативна людина", - поскаржилася Роудс.
Раніше вона розповідала про те, що шкодує про своє рішення працювати в порноіндустрії. І зараз хоче забути той період.
Хто така Лана Роудс:
- Американська порноактриса народилася 6 вересня 1996 року в Чикаго
- Дебютувала в порноіндустрії в квітні 2016 року у віці 19 років, знявшись для сайту FTV Girls в сценах мастурбації і соло
- У фільмі Lana, повністю присвяченому актрисі, вперше знялася в сценах анального і міжрасового сексу, а також подвійного проникнення
- 13 січня 2017 року Лана була оголошена переможницею XBIZ Award в категорії "Найкраща нова старлетка"
- Разом з Маркусом Дюпрі отримала в кінці січня 2018 року нагороду AVN Awards в категорії " Найкраща анальна сцена"
- У січні 2018 року журнал Fortune помістив Лану в список "Брудна дюжина: найпопулярніші порнозірки»
- Починаючи з 2019 року припинила зніматися в професійному порно, зайнявшись електронною комерцією і написанням автобіографії
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