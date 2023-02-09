Російський комік Олександр Морозов, який прославився завдяки участі в гумористичному шоу "Криве дзеркало" заявив, що планує їхати на Донбас.
Він сподівається своїми частівками піднімати бойовий дух окупантів. Судячи з його висловлювань, він підтримує кровожерну війну, розв'язану Кремлем, а також виступає за вбивства мирних громадян України.
Про свої наміри їхати в зону бойових дій Олександр Морозов сказав в інтерв'ю російському пропагандистському ЗМІ:
"У мене великий репертуар. Будемо і жартувати, і будемо співати. У мене дуже багато пісень, може, і не патріотичних в нашому розумінні, але душепідйомних – точно. Репертуар я дещо оновив. Наприклад, придумав для своєї знаменитої "Бджілки" кілька чотиривіршів про фашистів, їх буду виконувати".
Свою "дотепність" Морозов продемонстрував, розповівши чотиривірш з того самого нового репертуару. За цими рядками можна зрозуміти, що Олександр, як і багато російських знаменитостей, підіграє пропаганді Кремля.
"Фашисты приходили -
хотели мед отнять!
Но мы их победили,
фашисты и ушли", - "заспівав" Морозов.
Хто такий Олександр Морозов
49-річний російський комік родом із Самари. Його найбільш знаковою сценічною роллю є образ "Бджілки" в телепрограмі "Криве дзеркало". Поза зйомками в шоу працює клоуном.
Нагадаємо, путініст Оскар Кучера "пройшовся" по Пугачовій і Галкіну.