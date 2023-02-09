Гуморист Олександр Морозов заявив, що готовий підтримувати бойовий дух російських загарбників своїми частівками.

Російський комік Олександр Морозов, який прославився завдяки участі в гумористичному шоу "Криве дзеркало" заявив, що планує їхати на Донбас.

Він сподівається своїми частівками піднімати бойовий дух окупантів. Судячи з його висловлювань, він підтримує кровожерну війну, розв'язану Кремлем, а також виступає за вбивства мирних громадян України.

Про свої наміри їхати в зону бойових дій Олександр Морозов сказав в інтерв'ю російському пропагандистському ЗМІ:

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"У мене великий репертуар. Будемо і жартувати, і будемо співати. У мене дуже багато пісень, може, і не патріотичних в нашому розумінні, але душепідйомних – точно. Репертуар я дещо оновив. Наприклад, придумав для своєї знаменитої "Бджілки" кілька чотиривіршів про фашистів, їх буду виконувати".

Свою "дотепність" Морозов продемонстрував, розповівши чотиривірш з того самого нового репертуару. За цими рядками можна зрозуміти, що Олександр, як і багато російських знаменитостей, підіграє пропаганді Кремля.

"Фашисты приходили -

хотели мед отнять!

Но мы их победили,

фашисты и ушли", - "заспівав" Морозов.

Хто такий Олександр Морозов

49-річний російський комік родом із Самари. Його найбільш знаковою сценічною роллю є образ "Бджілки" в телепрограмі "Криве дзеркало". Поза зйомками в шоу працює клоуном.

Нагадаємо, путініст Оскар Кучера "пройшовся" по Пугачовій і Галкіну.

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