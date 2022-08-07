Легендарний грузинський співак Вахтанг Кікабідзе жорстко засуджує криваву війну, яку 24 лютого 2022 року розв'язала Росія.
Про це йдеться в ефірі телеканалу FREEДОМ.
"Ця мерзенна війна виходить з хворої голови. Геноцид (українського народу, - УНІАН) - це страшна річ, це такий злочин, який карається дуже серйозно", - сказав Вахтанг.
Таких звірств, які окупанти влаштували в Україні, співак не бачив навіть у кіно.
"Путін дуже великий шанувальник Сталіна", - додав співак.
Зазначимо, саме Радянський Союз приніс Кікабідзе славу і гроші. Але артист всім серцем ненавидить Кремль. Після того як Росія напала на Грузію в 2008 році Вахтанг в один день відмовився від кривавих російських грошей.
Артист перервав з окупантами всі відносини, скасував всі концерти в Росії і з тих пір жодного разу не їздив в країну-агресор.
"Я міг би цього не робити, але мені було б соромно дивитися на себе в дзеркало і спілкуватися зі своїми онуками", - сказав артист.
На відміну від грузинки Тіни Канделакі, яка "топить" за злочинний режим Кремля, він вирішив, що не розважатиме окупантів, які прийшли на його землю вбивати.
У 2014 році Росія знову напала, але вже на Україну. Тоді Кікабідзе був готовий воювати в АТО, якби не його вік.
"Українці по своїй натурі націоналісти. У них в крові це сидить. Вони так просто руки не піднімуть. Це чистої води окупація", - додав Вахтанг.
Щоб підтримати свій братський народ, він приїхав в Україну і присвятив свій виступ Небесній сотні.
А коли Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну, артист теж не сидів з опущеними руками. Він почав виступати на благодійних концертах, а виручені гроші перераховує на допомогу нашій країні.
"Я схиляюся перед їхнім героїзмом (українців, - УНІАН). Перед кожним українцем, перед урядом", - каже музикант.
Також він упевнений, що Україна обов'язково переможе в цій війні, а Путін свою країну вже давно деморалізував, він погубить Росію.
Нагадаємо, раніше Вахтанг Кікабідзе назвав геноцидом дії окупантів в Україні.