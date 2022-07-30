Російського диктатора актор порівняв з главою СРСР Йосипом Сталіним, який вбивав мільйони невинних.

Народний артист Грузії Вахтанг Кікабідзе розповів, що таких звірств, які з вини Путіна і росіян відбуваються в Україні, він не бачив навіть у кіно. Російського диктатора він порівняв з главою СРСР Йосипом Сталіним, через криваву політику якого загинули мільйони невинних.

Своєю думкою Кікабідзе поділився в інтерв'ю програмі "Гостинний двір" на PERVOE RADIO 89.1 fm.

"Путін, видно, вболіває, ратує за Радянський Союз. У мене таке відчуття. Йому подобається Сталін як політик, який пів інтелігенції перестріляв свого часу. Я запитав і Михайла Саакашвілі, чому Путін так не любить Україну. Він (Саакашвілі, - ред) сказав, що 10 років тому дізнався у РФ, що Москву треба перенести на територію Києва і щоб вона там була. Він (Путін, - ред) хотів розширитися. Я не знаю, наскільки показується геноцид, але він страшні речі творить", - розповів Кікабідзе.

Він зазначив, що стежить за українськими новинами. Такого, як відбувається в нашій країні, він не бачив навіть у фільмах.

"Міста зрівняли з землею. Нічого не залишилося. Жодного будинку. А що ще називається геноцидом?! Коли вибухають дитбудинки, дитячі садки, пологові будинки. У мене язик не повертається", - резюмував Грузинський артист.

Також він додав, що пожертвував на допомогу Україні гроші, виручені зі свого недавнього концерту.

Нагадаємо, раніше Кікабідзе заявив, що Путін хоче повернутися героєм, інакше його покарають свої ж.

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