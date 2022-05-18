Таких ніжностей від Лео ще не було.

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо потрапив в об'єктиви папараці в момент, коли ніжно цілував свою дівчину, модель Каміллу Морроне, з якою перебуває у стосунках вже понад чотири роки.

Цікаво, що закохані рідко разом з'являються на публіці, вже тим більше вони не ходять під ручку на світські заходи. При цьому час від часу папараці таки вдається застукати їх в найпікантніші моменти.

Цього разу їх застукали в той момент, коли Леонардо ніжно цілував Каміллу в лоб, а потім вони міцно обіймалися.

Ці фотографії вже встигли облетіти весь інтернет. Шанувальники відзначили, що пара виглядає дуже зворушливо. Такої ніжності від Лео вони ще не бачили.

Леонардо Ді Капріо Камілла Морроне: що відомо про їхній роман

Пара разом вже майже п'ять років. Актор старший за свою кохану, модель з Аргентини на 23 роки.

При цьому вони не афішують свої стосунки, не ходять разом на червоні доріжки. Іноді їх можуть застукати під час подорожей.

Така поведінка не раз провокувала чутки, що в їх парі не все гладко. Але вони все так само разом і, судячи з усього, щасливі.

Нагадаємо, раніше розповнілий Ді Капріо засвітився на відпочинку зі своєю дівчиною після еко-скандалу.

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