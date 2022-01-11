Пару вдалося зазняти під час відпочинку на одному з Карибських островів.

Голлівудського актора Леонардо Ді Капріо і його дівчину Каміллу Морроне, які дуже ретельно приховують свої стосунки, вдалося сфотографувати під час їх спільного відпочинку на одному з Карибських островів Сен-Барт (або Сен-Бартелемі).

Знімки швидко розлетілися в мережі, адже побачити спільні фотографії пари фанатам вдається досить рідко - 47-річний актор і його 24-річна дівчина хоч і зустрічаються вже понад 4 роки, але в якості пари навіть не виходять на червону доріжку, а в соцмережах не постять спільні фото.

Але цього разу невловимим закоханим не вдалося уникнути об'єктивів папараці. Пара виглядає щасливою і не приховує своїх почуттів - разом вони дуріють у воді, обіймаються і цілуються.

Для пляжного відпочинку Морроне вибрала відкритий чорний купальник, який підкреслює її струнке тіло. Фанати відзначають, що новорічні та різдвяні свята ніяк не вплинули на фігуру дівчини, чого не скажеш про Ді Капріо.

Читайте такожNetflix показавши трейлер фільму "Не дивись вгору" з Леонардо Ді КапріоАктор виглядає розповнілим, проте шанувальники відразу знайшли кумиру виправдання - деякі підозрюють, що артист навмисно набрав вагу для нового фільму.

Фотографії з пляжного відпочинку Морроне опублікувала також у своєму Instagram - традиційно на них вона одна, вже в закритому чорному купальнику.

Відпустку зірок проте дещо затьмарив скандал, що розгорівся у західних ЗМІ. Так, для Каміли і своїх друзів Ді Капріо взяв в оренду шикарну, проте вельми неекологічну 96-метрову яхту: за сім миль (або 11 кілометрів) ходу двигун судна залишає такий же вуглецевий слід, як автомобіль з бензиновим двигуном, на якому їздили цілий рік.

Багато хто вважає це лицемірством з боку актора, адже він є затятим еко-активістом і звертає загальну увагу на багато проблем навколишнього середовища.

Нагадаємо, Таїланд вперше з травня 2018 року відкрив для туристів знаменитий пляж з фільму з Ді Капріо. Популярний пляж Майя Бей був закритий на 3,5 роки для відновлення екосистеми, сильно постраждала через занадто великий наплив відвідувачів.

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