Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну займається волонтерством і допомагає біженцям, розповіла про кардинальну відмінність між росіянами і українцями.
"Коли в Україні народжується дитина, батьки садять калину. У Росії, коли їхня дитина гине в Україні, батьки купують Ладу Калину. Ви пропащі", - написала телеведуча.
У себе в блозі вона опублікувала фото, на якому повернута до фотографа спиною. Її волосся акуратно зібране шпилькою із зображенням калини, а позує Леся на фоні куща червоної калини.
"Леся, браво! Раніше ваша персона асоціювалася з гумором і шоу, сьогодні – ви приклад мудрості, співчуття, допомоги! Спасибі мамі Кет за таку чудову доньку", "Правда життя", "Як мудро і доречно сказано", - написали коментатори.
Нагадаємо, Jerry Heil і Леся Нікітюк у спільному треку висміяли росіянку, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму".
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