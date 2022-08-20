Вона нагадала про те, як українці і росіяни сильно відрізняються між собою в менталітеті.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну займається волонтерством і допомагає біженцям, розповіла про кардинальну відмінність між росіянами і українцями.

"Коли в Україні народжується дитина, батьки садять калину. У Росії, коли їхня дитина гине в Україні, батьки купують Ладу Калину. Ви пропащі", - написала телеведуча.

У себе в блозі вона опублікувала фото, на якому повернута до фотографа спиною. Її волосся акуратно зібране шпилькою із зображенням калини, а позує Леся на фоні куща червоної калини.

"Леся, браво! Раніше ваша персона асоціювалася з гумором і шоу, сьогодні – ви приклад мудрості, співчуття, допомоги! Спасибі мамі Кет за таку чудову доньку", "Правда життя", "Як мудро і доречно сказано", - написали коментатори.

Нагадаємо, Jerry Heil і Леся Нікітюк у спільному треку висміяли росіянку, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму".

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