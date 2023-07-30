Актриса отруїлася морепродуктами.

Українська актриса Ксенія Мішина поділилася подробицями свого самопочуття. Знаменитість розповіла, що вчора втратила свідомість, тому довелося викликати "швидку допомогу".

Медики оглянули зірку серіалу "Кріпосна" і забрали її в лікарню, де поставили крапельницю, під якою Мішина провела весь день.

"Вчорашня ніч була з лихоманкою і, мені здавалося, з частковою втратою свідомості. А вчорашній день я провела під крапельницями і під наглядом лікарів", - написала Мішина в інста-сторіз.

Відео дня

Актриса додала, що її погане самопочуття пов'язане з тим, що напередодні вона їла устриці та інші морепродукти.

"Устриці і морепродукти вирішили організувати мені вихідний. Але не такий приємний, як хотілося б", - додала актриса.

Також Мішина порадила шанувальникам бути більш обережними, тому що лікування зараз обходиться дуже дорого. Наразі з нею все гаразд. Акторка вже вдома.

Нагадаємо, раніше мокра Ксенія Мішина звела з розуму фото в "голій" сукні.

Вас також можуть зацікавити новини: