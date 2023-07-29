Напередодні актриса їла устриці.

Українська актриса Ксенія Мішина поскаржилася на погане самопочуття. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, чо днями їла устриці, після чого їй стало зле.

Ймовірно, зірка серіалу "Кріпосна" отруїлася. У неї почалася блювота, тому весь вечір вона провела в туалеті. Однак, на щастя, Мішиній не довелося викликати "швидку допомогу".

"Офігенний вечір. Спочатку обіймаєш унітаз через устриці, а потім через тривогу", - написала Мішина в інста-сторіз.

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На наступний день актриса вирішила трохи розвантажити свій шлунок, тому приготувала правильний сніданок. Вона похвалилася своїми кулінарними здібностями, приготувавши вівсяне печиво з вівсянки, банана і кунжуту.

Варто відзначити, що Мішина часто ділиться з шанувальниками рецептами різних дієтичних страв. Вона надихає підписників переходити на здоровий спосіб життя, дотримуватися дієти і займатися не тільки спортом, але і своїм психологічним здоров'ям.

Нагадаємо, раніше мокра Ксенія Мішина звела з розуму фото в "голій" сукні.

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