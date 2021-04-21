Українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вакцинувалася від коронавірусу в техаській дитячій лікарні Scottish Rite for Children. Для щеплення зірка обрала вакцину Pfizer.
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На своїй сторінці в Instagram Лілія Подкопаєва показала фото вакцинації та зізналася, що після процедури почувається добре.
"Сьогодні я вакцинувалася. Я сподіваюся, що ви теж це зробите. Дякую, лікарю Рейснер, за вашу службу! Я тішуся, що зробила щеплення вакциною #Pfizer. Дякую всім, хто організовує кампанію з вакцинації і всім, хто робить щеплення", – написала Подкопаєва.
Також Лілія зізналася, що спочатку у неї були сумніви щодо вакцинації, але загалом вона ні про що не шкодує.
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