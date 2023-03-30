Вона написала заяву ще 10 березня.

Російська актриса Лія Ахеджакова звільнилася з театру "Современник" нібито за власним бажанням, в якому працювала з 1977 року.

У коментарі "Новій газеті" вона сказала, що написала заяву ще 10 березня. Варто відзначити, що після того, як Ахеджакова засудила війну в Україні, вона стала небажаною артисткою на батьківщині. Її постійно позбавляли ролей у виставах.

Крім того, актриса розповіла, що буде займатися гастрольною діяльністю. Наприклад, нещодавно вона зіграла у виставі на Кіпрі. До слова, саме цей спектакль під назвою "Мій онук Веніамін" заборонений в Росії.

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Незважаючи на те, що Ахеджаковій пропонують гастролі світом, з Росії їхати назавжди вона не планує.

Позиція Лії Ахеджакової щодо війни в Україні

На початку повномасштабного російського вторгнення Лія Ахеджакова засудила війну в Україні. Українці подякували їй за сміливість, а ось росіяни розгнівалися.

У театрі "Современник", де актриса працювала довгі роки, її почали позбавляти ролей. Також вона розповідала, що росіяни приносили на її концерти похоронні вінки і влаштовували провокації.

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