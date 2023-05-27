Актриса продовжує жити в Росії попри те, що там її "заборонили".

Відома актриса Лія Ахеджакова, яка засудила війну в Україні, розповіла про життя в Росії. Однак артистка не знала, з ким ділиться одкровеннями.

З Ахеджакової намагалися знущатися російські пранкери. Чоловік подзвонив актрисі і заявив, що він є представником зірки "Іронії долі" Барбари Брильської. Артистка повірила пранкеру і розповіла, що зараз їй не можна працювати в РФ, а тому вона їздить з гастролями в інші країни.

"Я б вже давно поїхала, мені пропонували... Мені заборонено в Росії працювати. За кордоном РФ, поки не закрили "залізну завісу", я можу грати", - зізналася Ахеджакова.

Пранкер заявив, що Брильська нібито запрошує актрису до Польщі. Ахеджакова була приємно здивована, але відмовилася від ідеї переїжджати. За словами актриси, вона вже не в тому віці, а тому їй складно зважитися на такі зміни. У РФ їй доводиться мовчати, але вона нічого не боїться.

"Співпрацювати і жити в Польщі вже не під силу... Адвокат мій забороняє мені рота відкривати.... Я не в страху живу... Поки у мене страху немає, я спокійно живу, поки вони мене не чіпають... Була б можливість, була б молода, тут же рвонула б", - розповіла актриса.

Лія Ахеджакова-останні новини

Актриса засуджує путінський режим і виступає проти війни, яку РФ розв'язала в Україні. За це її почали "цькувати" на території країни-агресорки. Через це Ахеджакова звільнилася з "Современника".

У квітні стало відомо, що на актрису вимагають завести кримінальні справи в РФ і визнати її "іноагентом". Після цього з'явилася інформація про те, що Ахеджаковій може загрожувати навіть тюремний термін.

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