Лоліта згадала, як їй заборонили в'їзд в Україну.

Російська співачка Лоліта вперше висловилася про Україну з дня вторгнення Росії в нашу країну.

Вона відповіла на критику українців, які говорять про те, що вона зрадила свою Батьківщину. За словами Лоліти, це Батьківщина її зрадила ще в той момент, коли їй заборонили в'їзд в Україну.

"Я людина, якій вже шість років заборонений в'їзд на свою Батьківщину, а мені ось в інтернеті пишуть: "Ви зрадили свою Батьківщину". А для початку Батьківщина зрадила мене, якщо говорити серйозно", - цитують росЗМІ слова співачки.

Вона додала, що для неї головне, щоб не вбивали і вирішили питання з "націоналістами", а якою мовою будуть говорити люди - їй все одно.

"Мені аби не стріляли, не вбивали і вирішили питання з націоналістами. А вже, якою мовою - хоч глухонімі всі", - додала Лоліта.

Нагадаємо, раніше Лоліта поскаржилася на ціни в Росії через санкції.

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