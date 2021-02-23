Луана Сандієн часто показує фанам еротичні фотографії.

Бразильська модель Луана Сандієн опублікувала в Instagram еротичне відео.

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На кадрах дівчина позує абсолютно голою. При цьому вона прикрила соски "битим склом". Саме так називають голографічні наклейки, які переливаються на світлі.

Крім того, дівчина постала з хвостиком на голові і нюдовим макіяжем з акцентом на очі.

"Відчувай мене", - підписала відео модель.

Хто така Луана Сандієн:

Луана є екс-дружиною одного з найкращих польських баскетболістів Мацея Лампі, який на піку своєї кар'єри грав у НБА за "Фінікс Санз", "Нью-Орлеан Хорнетс" і "Х'юстон Рокетс"

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Автор: Діана Могилєвич