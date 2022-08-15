ROXOLANA представила свою версію хіта.

Українська співачка ROXOLANA представила власне бачення популярного хіта Кузьми Скрябіна "Люди, як кораблі".

Вона зазначила, що це найулюбленіша її пісня з репертуару співака. І зізнається: давно хотіла її переспівати і вирішила, що виконуватиме трек на концертах і питатиме людей, як їм такий варіант пісні. Звукорежисер співачки, покійний Женя Коваленко (загинув при обстрілі Вінниці, - УНІАН) був першим, хто сказав виконавиці не сумніватися і обов'язково випустити цей кавер.

"Він мені сказав: "Роксі, мені з першого разу сподобалося. І я так прошу, будь ласка, випусти її". Потім ми з колегами здзвонилися після Вінниці і згадали цю історію. І подумали: якщо він так хотів, щоб вона вийшла, ми повинні випустити її, коливання відійшли на другий план. Я думаю, що він буде дуже щасливий", – прокоментувала ROXOLANA в ефірі "Сніданку з 1+1".

Нагадаємо, після загибелі звукорежисера співачка ROXOLANA випустила пісню "Не бійся".

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