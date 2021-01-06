Співачка розохотила шанувальників сексуальним відео.

Українська співачка MARUV опублікувала в Instagram дуже сексуальне відео.

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Дівчина показала уривок зі свого виступу. На кадрах вона танцює в прозорій блузці з корсетом і блискучих штанях. Варто відзначити, співачка одягла блузку на голе тіло, прикривши соски наклейками.

На відео вона показує спекотні танці, які розбурхали її фанатів.

"Як завжди влаштувала пожежу на сцені", "Ікона", "Богиня", "Це взагалі законно?", "Дуже шикарна", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич