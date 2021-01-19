Співачка любить епатувати публіку.

Відома співачка Майлі Сайрус розповіла про свою орієнтацію. Ще в 2015 році вона заявила, що є бісексуалкою.

Читайте такожПопулярна модель блиснула соковитими формами в спідній білизні

Про це повідомляє metro.

За словами Сайрус, її більше збуджують жіночі тіла, бо дівчата набагато гарячіші хлопців. Також вона додала, що чоловічий пеніс виглядає гарно тільки на скульптурах, а в реальності все трохи по-іншому.

"Мені подобаються члени як твори мистецтва. І, зі скульптурної точки зору, мені подобається форма, Я думаю, що вона дійсно виглядає гарно на столі", - сказала Сайрус.

Крім того, співачка зазначила, що з дівчатами у неї більш емоційний зв'язок, ніж з чоловіками. І відносини між жінками їй більш зрозумілі.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич