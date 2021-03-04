Знаменитість планує відверту розмову з Опрою Вінфрі.

Актриса Меган Маркл, дружина принца Гаррі, обрушилася з критикою на королівську сім'ю. Знаменитість планує поділитися одкровеннями в бесіді з Опрою Вінфрі, а в тизері інтерв'ю вже висловила кілька гучних заяв.

Читайте такожМеган Маркл назвала наклепом звинувачення у знущаннях над співробітникамиТак, в короткому ролику Опра запитала у герцогині Сассекської, як в Букінгемському палаці ставляться до правди, яку вона розповідає про їхню сім'ю.

«Я не знаю, як вони могли очікувати, що після всього цього часу ми все одно будемо мовчати, якщо палац буде відігравати активну роль в увічненні брехні про нас. І я маю на увазі, що багато чого вже втрачено», — говорить Маркл.

Одночасно з цим Королівський експерт Кеті Ніколл в розмові з виданням ET заявила, що майбутня бесіда викликає велике занепокоєння в Букінгемському палаці. Справа в тому, що зараз сім'я переживає не надто спокійний час через хворобу принца Філіпа, передає popcornnews.

Цієї неділі Опра Вінфрі планує поговорити принцом Гаррі і Меган Маркл відвертио про їхню сім'ю, стосунки з королівською сім'єю і їхній побут в США. У другій частині бесіди до них приєднається принц Гаррі, який розповість про своє рішення переїхати до США і поділиться думками про майбутнє сім'ї. Це буде перше спільне інтерв'ю пари після заручин.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН