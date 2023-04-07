Нині Меладзе займеться російська прокуратура.

Відомого співака Валерія Меладзе запідозрили в тому, що він допомагає Збройним Силам України. Через це артиста вирішили "перевірити" в РФ.

Російські чиновники вважають, що Меладзе може підтримувати Україну. Тому вони звернулися до прокуратури. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ, увагу привернуло те, що співак відповів на "Слава Україні". Тоді він сказав: "Героям Слава".

"Прокуратура Москви перевірить Валерія Меладзе на предмет фінансування ЗСУ, повідомили в правоохоронних органах. За словами співрозмовника, відповідне доручення надійшло від Генпрокуратури. Раніше керівник громадської організації "Федеральний проект з безпеки і боротьби з корупцією" Віталій Бородін направив звернення генпрокурору Ігорю Краснову з проханням провести перевірку", - повідомляють ЗМІ РФ.

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Сам Меладзе "перевірку" поки що не коментує. Він не реагує на звинувачення росіян.

Позиція Валерія Меладзе

24 лютого 2022 року співак висловився про повномасштабну війну в Україні, проте не назвав РФ агресоркою і не сказав, що за всім цим стоїть Путін. Замість цього він закликав почати переговори і "домовлятися".

На початку січня в мережі з'явилося відео, на якому Меладзе відповів на "Слава Україні". Однак незабаром співак боягузливо виправдався і заявив, що любить два народи - українців і росіян.

Нещодавно Меладзе "спіймали" в Куршевелі і запитали про Україну. Однак співак не став відповідати на питання і побоявся говорити про війну.

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