Співачка МакЅим (Марина Максимова) отримує вдома допомогу фахівців, необхідну після перенесеної важкої хвороби.
Про це повідомила в понеділок ТАСС її менеджер Маргарита Соколова.
Також вона спростувала поширений Telegram-каналом Mash слух про те, що співачка на три тижні нібито відправляється в реабілітаційний центр в Підмосков'ї.
"Це неправдива інформація. Всі фахівці приїжджають надавати їй допомогу додому. Вона знаходиться вдома, реабілітується вдома. Нікуди не виїжджає", - прокоментувала Соколова.
За словами менеджера, МакЅим 23 серпня знімуть шви, що залишилися після перебування в реанімації.
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МакЅим-стан здоров'я співачки
До медичного закладу МакЅим надійшла 23 червня, раніше вона перебувала в іншій лікарні.
З 19 червня вона перебувала в штучній комі.
Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з того часу її стан залишався важким.
13 серпня стало відомо, що МакЅим виписали з лікарні.