За словами менеджера, МакЅим 23 серпня знімуть шви, що залишилися після перебування в реанімації.

Співачка МакЅим (Марина Максимова) отримує вдома допомогу фахівців, необхідну після перенесеної важкої хвороби.

Про це повідомила в понеділок ТАСС її менеджер Маргарита Соколова.

Також вона спростувала поширений Telegram-каналом Mash слух про те, що співачка на три тижні нібито відправляється в реабілітаційний центр в Підмосков'ї.

"Це неправдива інформація. Всі фахівці приїжджають надавати їй допомогу додому. Вона знаходиться вдома, реабілітується вдома. Нікуди не виїжджає", - прокоментувала Соколова.

За словами менеджера, МакЅим 23 серпня знімуть шви, що залишилися після перебування в реанімації.

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До медичного закладу МакЅим надійшла 23 червня, раніше вона перебувала в іншій лікарні.

З 19 червня вона перебувала в штучній комі.

Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з того часу її стан залишався важким.

13 серпня стало відомо, що МакЅим виписали з лікарні.

Автор: Денис Прядко