Тетяна Лазарєва дала відверте інтерв'ю.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну деякі росіяни, у яких є родичі в нашій країні, розуміли, що насправді відбувається в Україні. Вони говорили про те, що їм соромно бути росіянами, а тому зважилися спалити свої паспорти.

У програмі "ЖВЛ" російська актриса і ведуча Тетяна Лазарєва відреагувала на таку поведінку своїх співвітчизників.

За її словами, їй дійсно соромно за те, що відбувається в Україні, але спалювати свій паспорт вона не буде.

"Я далека від того, щоб спалювати свій паспорт. Я взагалі не соромлюся, що я росіянка. Мені соромно за те, що відбувається зараз. Я впевнена, що наша країна гідна кращого лідера, кращого життя і взагалі це прекрасна країна, в якій я виросла. Звичайно, я люблю свою країну. Наприклад, коли твоя дитина робить якусь дурість, тобі соромно. Але, з іншого боку, так буває", - сказала Лазарєва.

Зазначимо, Лазарєва висловила свою підтримку Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, а також зазначила, що публічним людям в Росії досить важко протистояти російській пропаганді у зв'язку з сильними репресіями.

Нагадаємо, раніше Лазарєва відреагувала на звірства окупантів в Україні.

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