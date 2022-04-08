Тетяна Лазарєва впевнена, що пробачити всі ці звірства в Україні просто неможливо.

Російська актриса і телеведуча Тетяна Лазарєва в програмі "ЖВЛ" засудила війну в Україні і путінський режим.

За її словами, пробачити окупантам вбивства мирних жителів - неможливо. Також Лазарєва зазначила, що найгірше в тому, що відбувається - це те, що страждають невинні діти.

"Те, що відбувається з дітьми, які у них травми, як їм це може змінити життя – це настільки жахливо! Я, чесно кажучи, згодна з деякими моїми друзями, які не розуміють, як взагалі українці можуть брати в полон росіян і гуманно з ними спілкуватися. Я б просто горлянку перегризла людині, яка з моєю дитиною таке зробила", - сказала актриса.

Зазначимо, Лазарєва висловила свою підтримку Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, а також зазначила, що публічним людям в Росії досить важко протистояти російській пропаганді у зв'язку з сильними репресіями.

Нагадаємо, раніше Тетяна Лазарєва заявила, що "Росію потрібно зрівняти з землею і побудувати нову країну".

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