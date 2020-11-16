Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, відома за роллю Роксолани в популярному серіалі "Величне століття", поділилася з шанувальниками серією нових знімків, на яких відображена в стильному луці.
Читайте такожЗірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі знялася в чуттєвій фотосесіїНа фото 36-річна актриса зображена з зібраними волоссям і ніжним макіяжем, на губах видно нюдовий блиск. На актрисі надітий стильний спортивний костюм темно-зеленого кольору зі світлими вставками, а взута вона в прозорі черевики на підборах.
Автором фотосесії став німецький фотограф Кріс Гонц. Фотосет був знятий в берлінській фешн-студії Paris44.
Шанувальники актриси прийшли в захват від її образу і засипали зірку компліментами.
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