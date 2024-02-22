Чоловік презентував цікавий лот для донатів.

Американський актор та сценарист Міккі Рурк, який з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну, знову вигадав спосіб допомогти українцям. Він оголосив у себе на сторінці в Instagram про благодійний розіграш, на якому планує подарувати прапор України з автографом колишнього головнокомандувача Валерія Залужного.

Для прозорості, Рурк навіть опублікував відео, на якому Залужний ставить особисто свій підпис на прапорі та дякує за підтримку.

Далі Міккі та благодійна організація написали більше про лот так:

"Розіграш унікального прапора: приєднуйтесь зараз! Ми отримали надзвичайний подарунок - прапор із підписом екс-головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, присвячений непохитній підтримці Міккі. Цей прапор символізує надію та незламний дух єдності, який допоможе зібрати гроші для української армії".

А далі зазначили, що для отримання такого унікального подарунка треба виконати деякі умови: задонатити мінімум 25 доларів, поділитися цим відео, позначивши сторінку організації, і відправити скріншот зі своїм донатом у особисті повідомлення. Розіграш триватиме до 8 березня. А вже 10 березня оберуть переможця та майбутнього володаря українського прапора.

Що відомо про Міккі Рурка

Міккі Рурк народився 1952 року в США. Спочатку займався боксерською діяльністю, проте потім вирішив спробувати себе в кіно. Він став відомим за фільмами "Жорстокі ігри", "Залізна людина 2" та іншими кінороботами. Рурк також був номінований на "Оскар" за Найкращу чоловічу роль у фільмі "Боротьба".

Нагадаємо, раніше Міккі Рурк закликав допомогти херсонцям.

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