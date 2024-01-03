Чоловік в черговий раз хоче підтримати українців.

Американський актор та сценарист Міккі Рурк багато разів висловлював свою підтримку українському народу щодо війни з Росією. А нещодавно він закликав своїх шанувальників допомогти херсонцям, які постраждали від окупантів. На своїй сторінці в інстаграм чоловік оголосив збір на мільйон доларів для благодійного фонду One World Aid Alliance, яким керує його друг з Миколаєва - Дмитро Корнійчук.

"Я знаю, що українці проходять через багато дуже важких речей. Ассистент та друг, з яким я працюю вже 10 років – Діма – він з України і я його дуже люблю. У нього є 12 членів родини в Україні. Моє повідомлення для всіх українців і воно не має нічого спільного з політичною фігнею. Бажаю благословення всім вам", – сказав Міккі Рурк.

Гроші, які хоче зібрати зірка, будуть спрямовані на допомогу з житлом мешканцям Херсону, домівки яких були зруйновані країною-терористкою.

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З Дмитром Міккі дружить давно. Актор навіть раніше говорив про те, що заповів йому свої статки та воліє бути похованим в Україні, де народився та виріс його товариш.

Голлівудський актор також зазначав, що має чимало друзів з України, які зараз воюють. Він щоденно дивиться новини та хвилюється за кожного з них.

До речі, відома акторка та співачка Барбара Стрейзанд нещодавно передала українцям новий реанімобіль. Жінка вже четвертий раз дарує таке авто, яке допомогає рятувати життя бійцям та всім постраждалим через агресію росіян.

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