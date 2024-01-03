Американський актор та сценарист Міккі Рурк багато разів висловлював свою підтримку українському народу щодо війни з Росією. А нещодавно він закликав своїх шанувальників допомогти херсонцям, які постраждали від окупантів. На своїй сторінці в інстаграм чоловік оголосив збір на мільйон доларів для благодійного фонду One World Aid Alliance, яким керує його друг з Миколаєва - Дмитро Корнійчук.
"Я знаю, що українці проходять через багато дуже важких речей. Ассистент та друг, з яким я працюю вже 10 років – Діма – він з України і я його дуже люблю. У нього є 12 членів родини в Україні. Моє повідомлення для всіх українців і воно не має нічого спільного з політичною фігнею. Бажаю благословення всім вам", – сказав Міккі Рурк.
Гроші, які хоче зібрати зірка, будуть спрямовані на допомогу з житлом мешканцям Херсону, домівки яких були зруйновані країною-терористкою.
З Дмитром Міккі дружить давно. Актор навіть раніше говорив про те, що заповів йому свої статки та воліє бути похованим в Україні, де народився та виріс його товариш.
Голлівудський актор також зазначав, що має чимало друзів з України, які зараз воюють. Він щоденно дивиться новини та хвилюється за кожного з них.
До речі, відома акторка та співачка Барбара Стрейзанд нещодавно передала українцям новий реанімобіль. Жінка вже четвертий раз дарує таке авто, яке допомогає рятувати життя бійцям та всім постраждалим через агресію росіян.