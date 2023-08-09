Ведучий розповів, з якими проблемами він зтикнувся під час пошуку дитини.

Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко, який нещодавно забрав названого сина з дитбудинку, відверто розповів про "чорні схеми". За його словами, на дітях, які живуть без батьківської турботи, заробляють чималі кошти.

"Держава не зацікавлена в усиновленні дітей... Я зміг зрозуміти, що за обігом бабла ця сфера не поступається сфері наркоторгівлі, торгівлі зброєю та проституції. На дітях заробляють колосальне бабло", - заявив ведучий в інтерв'ю для Марії Єфросиніної.

Мало того, Мірошниченко та його дружина навіть дізналися, скільки вимагають з людей, які хочуть взяти малюка з дитбудинку. Коли ведучий та його обраниця почали висвітлювати тему усиновлення в Instagram, інші люди ділилися з ними своїм сумним досвідом.

"За здорову новонароджену дитину, аби встати у чергу, ти платиш 50 тисяч євро (понад 2 мільйони гривень - УНІАН). Тільки щоб встати в чергу... Нам не озвучували, тому що розуміли, що ми одразу всім розкажемо", - повідомив ведучий.

На думку Мірошниченка, йому не пропонували платити за усиновлення, проте усе одно намагалися ставити "палки в колеса". Втім, дружина ведучого - юрист, тому вона не стала здаватися та боролася за дитину.

Окрім цього, Мірошниченко розкрив й інші "чорні схеми". У дитбудинках вихованці майже не бачать навіть фруктів, розповів ведучий.

"Тобто це відпрацьована на всіх рівнях схема... Найбільше заробляється на дітях, які безпосередньо в дитячих будинках, у закладах, інтернатах, будинках сімейного типу... Життя однієї дитини в якомусь закладі дитячому державі обходиться дуже дорого, а за фактом дитина банан у житті не бачила. Тобто на одну дитину, умовно, є райдер, колосальні бабки, які виділяє держава. А в результаті дитина яблука на свята їсть, а банан бачить тільки на картинці", - обурився Мірошниченко.

Ведучий також розповів про інші "схеми". За його словами, дітям можуть "приписувати" діагнози, аби на них виділялося більше коштів. А деякі дитячі будинки сімейного типу можуть існувати лише на папері.

"За кожне захворювання держава доплачує. Відповідно, вигідно накидати якомога більше діагнозів дитині. По-перше, більшість грошей отримує на цю дитину заклад. По-друге, усі дивляться на цей діагноз, ну це дуже хвора дитина і ніколи її не візьмуть. Дитячі будинки сімейного типу. За фактом, 100 дітей може жити в цьому будинку, а його не існує. А за кожну дитину доплачують. І тільки якщо якась перевірка їде, то дітей кудись вивезли, зібрали: от тут вони живуть. Перевірка поїхала, а дітей повернули в місце їхньої дислокації", - розповів Мірошниченко.

Ведучий додав, що нині 90% дітей, які перебувають у подібних закладах по всій Україні, не мають шанс на те, щоб потрапити до родини. Річ у тому, що батьки, які залишають дітей та відмовляються у них ще у пологовому, не пишуть офіційну відмову. А тому держава не може віддати малюка новим матері й батьку.

Тимур Мірошниченко забрав дитину з дитбудинку - що відомо

На початку літа Тимур Мірошниченко та його дружина стали кандидатами на усиновлення дитини. Вони одразу почали шукати, проте у закладах їм казали що "дітей немає". Згодом дружина ведучого усе ж знайшла хлопчика, якого можна усиновити. Вони почали знайомитися з дитиною, їм називали страшні діагнози малюка, проте зіркова пара не злякалася.

30 червня Мірошниченко нарешті забрав названого сина додому. Згодом він розповів, що малюк потроху адаптується до нового життя.

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