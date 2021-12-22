Подію перенесли через захворілих на COVID-19 конкурсанток.

Організація "Міс Світу" оголосила, що фінал конкурсу в Пуерто-Рико відбудеться навесні.

Про це повідомили на сторінці конкурсу в Instagram.

Конкурс "Міс світу", який мав відбутися у Пуерто-Рико раніше в грудні, скасували за 6 годин до початку.

Читайте такожКонкурс "Міс світу 2021" скасували (відео)Зрештою фінал конкурсу вирішили перенести на 16 березня 2022 року. Локацію змінено не буде.

"Ми дуже раді, що залишимося в Пуерто-Рико, щоб коронувати нову Міс Світу!", - сказала Джулія Морлі, президентка Miss World Ltd.

Відповідно, учасниці конкурсу повернуться на острова в березні напередодні конкурсу.

Контент про Пуерто-Рико, записаний за останні 4 тижні для конкурсу, також буде продемонстрований під час трансляції фіналу. Раніше придбані квитки на шоу будуть дійсні.

Нагадаємо, від України на світовий конкурс поїде вінничанка Олександра Яремчук, яка 21 жовтня стала володаркою титулу "Міс Україна 2021". Дівчина обійшла 25 конкуренток, після чого на неї наділи ексклюзивну корону за 3 мільйони доларів.

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