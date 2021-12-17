Від України на світовий конкурс поїхала вінничанка Олександра Яремчук. Вона повідомила, що їй дуже шкода, що так сталося, оскільки на підготовку витратила багато сил і часу.

Конкурс "Міс світу", який мав відбутися у Пуерто-Рико, скасували за 6 годин до початку. Все через те, що кілька учасниць захворіли на COVID.

Скільки саме і з яких вони країн - поки не повідомляють. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте також"Міс Україна 2021" може не потрапити на міжнародний конкурс краси (відео)Від України на світовий конкурс поїхала вінничанка Олександра Яремчук. Спочатку у дівчини були проблеми з візою, та їх вдалося уладнати. Саша зізнається, що неабияк засмучена, адже дівчат випроваджують додому разом з їхніми делегаціями. А дівчата провели там місяць, готуючись до конкурсу.

Організатори "Міс світу" обіцяють все ж провести конкурс протягом 90 днів. "Фінал проведемо в Пуерто-Рико Coliseum Jose Miguel Agrelot протягом наступних 90 днів", - йдеться у заяві.

Раніше ЗМІ дізналися ім'я бойфренда 22-річної Олександри Яремчук з Вінницької області, яка перемогла у конкурсі краси "Міс Україна-2021". Це 36-річний Андрій Дегода, сім'я якого посідає 45 місце в українському списку Forbes з доходом компанії 11 мільйонів гривень за останній рік.

Нагадаємо, Олександра Яремчук 21 жовтня стала володаркою титулу "Міс Україна 2021". Дівчина обійшла 25 конкуренток, після чого на неї наділи ексклюзивну корону за 3 мільйони доларів.

Автор: Ольга Робейко