У 2021 році на конкурсі краси "Міс Всесвіт" перше місце зайняла Харнааз Сандху родом з Індії.

Харнааз Сандху з Індії в 2021 році перемогла на конкурсі краси "Міс Всесвіт". Після перемоги вона набрала кілька кг, через що зіткнулася з хейтом в соціальних мережах.

Сандху розповіла, що в її новій вазі їй зручно, але користувачі цькують. Деякі коментарі доводять модель до сліз. Ось як вона прокоментувала це:

"Мене булили за те, що я набрала вагу. Мені було незручно і дуже несподівано бачити, як люди почали висловлювати свою думку, яка не мала значення. Справа не в тому, який вигляд ти маєш, а в тому, хто ти зсередини, як ти ставишся до людей і в що віриш".

Харнааз Сандху пояснила, що підготовка до конкурсу дуже вплинула на її здоров'я, оскільки їй доводилося в усьому себе обмежувати і дуже багато тренуватися. Після отримання корони дівчина повернулася до звичного ритму життя.

"Після перемоги у мене був майже місяць, щоб просто відпочити. За цей час я насправді не тренувався, я просто їла і просто насолоджувався часом зі своєю сім'єю. Я ніколи не думала, що це відобразиться на моєму тілі", – додала Сандху.

Вона також зазначила, що якщо їй комфортно у своїй вазі, їй би не хотілося нічого змінювати. Цією історією з шанувальниками вона поділилася, щоб зробити крок у напрямку руйнування стереотипів, нав'язаних суспільством.

Нагадаємо, в мережі показали національний костюм Вікторії Апанасенко для конкурсу Міс Всесвіт.

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