Артист показав душевне відео з рідного Харкова.

Лідер групи "Корупція" Міша Крупін з початку повномасштабної війни підтримує Україну. Ось уже п'ять місяців він займається волонтерством, тому змушений колесити по різних містах.

Але найбільшу радість за останній час йому принесла поїздка до рідного Харкова. Крупін настільки скучив за містом, в якому народився і виріс, що навіть вийшов на вулицю і заспівав під гітару свою нову україномовну пісню "У нашому місті".

"Не був у рідному місті з початку війни. Зустрів майже всіх. Харків'яни - це залізо", - підписав відео Крупін.

Нагадаємо, раніше Міша Крупін розповів, що війна застала його в Києві. А ось його дружина і дитина перебували в Харкові. Пізніше їм вдалося вибратися з постійно обстрілюваного міста.

Також артист говорив про те, що в результаті бомбардувань Харкова постраждала і його квартира.

Зараз лідер "Корупції" займається волонтерством і допомагає збирати гроші на гуманітарну допомогу для харків'ян. Також він збирає гроші на придбання машин для українських військових і виступає на благодійних концертах.

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