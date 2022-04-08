Він допомагатиме українським військовим.

26-річний модель і танцюрист Іван Гонзик не залишився осторонь від війни в Україні та вирішив стати військовим медиком, щоб допомагати українським захисникам.

В інтерв'ю Vogue він розповів, що в перші дні вторгнення Росії в Україну він записався до лав територіальної оборони.

"На жаль, пандемія внесла свої корективи в моє життя - певний час салони краси взагалі не працювали, і я повинен був повернутися в медицину, щоб себе забезпечувати. Тому 23 лютого я був у військкоматі - ми ж розуміли, що війна буде. Я хотів піти військовим лікарем в госпіталь, але через бюрократичні нюанси не склалося, і я пішов в ТрО, уклав контракт, а 24 просто упакував речі і прийшов в штаб. Зараз я заступник начальника медичної частини", - розповів Гонзик.

Також він зізнався, що у нього була можливість виїхати з України в перші дні війни, але він цього не зробив.

"Я військовий в запасі - зрозуміло, що, перш за все, саме нас мобілізують. Так, можливість виїхати з країни в перші дні була, багато запрошували, та й ніхто особливо чоловіків не тримав в перші дні війни. Але я не бачу в цьому сенсу — куди-небудь бігти. Тут від мене буде користі більше - тому я залишаюся", - додав хлопець.

Нагадаємо, раніше модель Prada і Lacoste Лев Улесов відправився на передову захищати Україну.

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