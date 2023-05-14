Музиканти розповіли, що вони захворіли перед виступом.

Учасники групи TVORCHI оцінили свій виступ на Євробаченні. Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні зазначили, що вони задоволені. Втім, артисти не заперечують, що могли б виступити краще.

Своїми емоціями після виступу TVORCHI поділилися в ефірі телемарафону. Гуцуляк та Кенні вийшли у прямий ефір та визнали, що дуже хвилювалися.

"Ми задоволені. Дуже хвилювалися. Думаю, ми показали всьому світу сталеві серця", - зазначив Гуцуляк.

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Як виявилося, перед фіналом вони захворіли. Гуцуляк та Кенні розповіли, що в них була застуда. На думку музикантів, вони могли б виступити трохи краще, якби не хвороба.

"Ми просто захворіли всі. Тому якщо б ми не були хворими, то, мабуть, могло б бути трошки краще. Але ми задоволені результатом. Думаю, ми гідно виконали свою роботу, і кожен член команди, всі, хто брав у цьому участь, великі молодці. Ми дякуємо кожному, і дякуємо всім-всім людям, які нас підтримували, які голосували. Для нас це дуже важливо, любимо всіх", - додав Гуцуляк.

Також TVORCHI розповіли, за кого вони вболівали на Євробаченні.Їм сподобався виступ співака Käärijä з Фінляндії. Вони вважають, що у нього дуже запальна пісня.

Виступ TVORCHI на Євробаченні

Нагадаємо, раніше стало відомо, що TVORCHI посіли шосте місце на конкурсі. Перше місце отримала Loreen, яка представляла Швецію.

Після виступу українського гурту у мережі почалися неабиякі суперечки. Одні вважають, що Кенні міг би заспівати набагато краще, інші визнають, що співак нервував через ракетний удар по Україні , який влаштували росіяни.

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