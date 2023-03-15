Нещодавно опальна співачка Ані Лорак представила світу свого нового коханого. Ним виявився іспанський таролог і майстер з йоги Ісаак Віджраку.
Шанувальників знаменитості дуже цікавило, як у них зав'язалися стосунки, оскільки шлюб Лорак з турком Муратом Налчаджіоглу обернувся для неї розлученням.
Як розповіла співачка в коментарі росЗМІ, вони з Віджраку познайомилися на Ібіці, куди вона поїхала "шукати себе".
"Ми познайомилися на Ібіці. Це був момент, коли я приходила до тями і взагалі шукала свій баланс. Людина допомагала. Він, можна сказати, мій учитель, натхненник", - зізналася Лорак.
Особисте життя Ані Лорак
Варто відзначити, що про роман Лорак і Віджраку стало відомо зовсім недавно. В цілому співачка вважає за краще мовчати про своє особисте життя. Відомо лише те, що вона була одружена з Муратом Налчаджіоглу, якому народила дочку Софію. До слова, Мурат на відміну від Кароліни засуджує війну в Україні.
Також відомо, що Лорак крутила роман з Єгором Глібом, екс-чоловіком української співачки TAYANNA. Остання неодноразово говорила, що чоловік пішов від неї саме до Лорак.
Нагадаємо, Лорак заговорила про кращий світ, але їй швидко заткнули рота.