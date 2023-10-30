Тепер вона відпочиває на кладовищі в Києві.

Ігор Ісаков - чоловік покійної телеведучої і актриси Руслани Писанки - перепоховав її прах.

У програмі "Сніданок з 1+1" він повідомив, що раніше її прах знаходився в крипті Спасо-Преображенського собору, а зараз він похований на одному зі столичних кладовищ.

Прах Писанки тепер похований поруч з могилою її мами, батька, брата та інших родичів.

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"Дзвонив чоловік Русі Ігор Ісаков. Спокійний і полегшений. Руся тепер вдома. Разом з батьком, мамою, братом і родичами. Ми перепоховали Русю. Вона в крипті, як на сцені. Пора зійти і спокійно піти далі", - передав розмову з Ігорем Ісаковим Єгор Гордєєв.

Зазначимо, Руслана Писанка померла у липні 2022 року від раку. Її життя обірвалося в Німеччині, де вона перебувала на лікуванні останнім часом.

Нагадаємо, раніше чоловік Руслани Писанки розповів, як живе після болісної втрати. Ісаков не вірив, що хвороба забере у нього дружину. Чоловік ніби не хоче досі вірити у смерть Писанки. Він нічого не змінює в будинку.

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