Ісаков не вірив, що хвороба забере у нього дружину.

19 липня 2022 року не стало народної улюблениці - ведучої Руслани Писанки. Її життя забрала важка хвороба. Після цього її чоловік Ігор Ісаков на якийсь час зовсім зник з соцмереж. В інтерв'ю для ЖВЛ він розповів, як живе після втрати коханої.

Вже майже рік як Руслана Писанка не переступає поріг свого будинку, проте все там і досі нагадує про неї. Чоловік ведучої нічого не змінював. У будинку залишилися картина, яку малювала Писанка, речі, які вона дбайливо збирала.

Цей будинок поблизу Києва подружжя спільними зусиллями почало будувати майже з нуля. Разом вони планували ремонт, облаштували усе, як мріяли. Подружжя жило енергійно, несамовито, вони мали чимало хобі.

Ісаков познайомився з Писанкою у 2009 році. Тоді він написав їй у соцмережах. Ведуча довго йому не відповідала, проте коли вона відповіла, то Ісаков не одразу у це повірив. Вже на першому побаченні він зрозумів, що хоче бути із нею. Ісаков завойовував увагу Писанки. Потім він купив обручку, весілля вони зіграли у вишиванках, у їхньому будинку.

Ісаков та Писанка не могли надихатися один одним. Проте біда ходила поруч. Спочатку Писанка зламала ногу, у 2022 році почалася повномасштабна війна. У лютому того року бої відбувалися майже біля будинку ведучої та її чоловіка. Вони ховалися у підвалі, а потім Ісаков вирішив вивозити кохану та її матір. Спочатку вони виїхали до Івано-Франківська, проте згодом він вмовив її виїхати до Німеччини. Писанка переходила кордон сама, зі зламаною ногою. Матір ведучої померла.

На цьому біди не закінчилися. Згодом Ісаков отримав дзвінок. Писанка зателефонувала йому та повідомила, що у неї пухлина. Навіть тоді вона намагалася заспокоїти Ісакова та запевняла його, що усе буде добре.

Ведуча казала, що її врятує операція. Ісаков повірив, проте коли він читав діагноз та бачив, що Писанка вже потребує паліативного лікування, він не хотів у це вірити. Він сподівався, що його дружина виживе.

"Я вірив в Русі... Я коли збирався їхати до неї, вона мені прислала список. Це і мультиварка, і сковорідки, і бокали, її перуки. На жаль це перуки згодилися, мені довелося підстригати Русю. Це теж був такий момент, дуже неприємний", - зі сльозами пригадав Ісаков.

Чоловік ніби не хоче і досі вірити у смерть Писанки. Він нічого не змінює у будинку. На пам'ять про неї Ісаков мріє перевидати легендарну книгу її рецептів. Нині він живе сам. Разом із ним у будинку мешкає лише кіт. Його він називає своїм найкращим другом.

Смерть Руслани Писанки - що відомо

Влітку 2022 року фанати Руслани Писанки дізналися, що вона померла. Життя ведучої забрала агресивна форма раку. 21 серпня у Києві Писанку провели в останню дорогу. На похороні колеги поділилися щемливими спогадами про ведучу.

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