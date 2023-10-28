Михайло Балахтар з перших днів повномасштабної війни захищав Україну.

Учасник відомого українського гурту "Серцевий напад" Михайло Балахтар загинув на фронті. Артист вступив до лав Збройних сил України одразу після повномасштабного вторгнення РФ.

"Через російську агресію загинув наш найталановитіший барабанщик Майкл (Михайло Балахтар). Всі, хто з ним знайомий, знають, яким він був добрим, відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим", – йдеться у дописі на офіційній сторінці групи у Facebook.

Відзначається, що артиста не стало 27 жовтня. У Балахтара залишилася дружина і дитина.

Друг музиканта і колишній учасник групи "Серцевий напад" Олександр Романов також висловив співчуття.

"Не стало хорошої людини, друга, чоловіка, чудового музиканта, батька і воїна ЗСУ ... будемо завжди пам'ятати тебе, друже", – написав чоловік.

"Серцевий напад" - що відомо про групу

Михайло Балахтар разом з іншими членами колективу створили гурт 2004 року в місті Чернівці. До складу увійшов також його рідний брат Василь і двоюрідний брат Дмитро Рябий. Вони встигли випустити три студійні альбоми, а найпопулярніші пісні - "Субкультура", "Punk Girl", "Дзвони".

Війна в Україні - хто з відомих артистів загинув на фронті

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українців пішли захищати країну від загарбників. Актори, режисери, коміки та заслужені артисти не стали вийнятком і також взяли зброю в руки.

На жаль, війна не обходиться без втрат і багато відомих українців за перший рік боїв віддали своє життя за нашу свободу.

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