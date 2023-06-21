Під час благодійного концерту гурту "Без обмежень" у Києві стався випадок, який нікого не залишив байдужим. Одна з прихильниць групи купила два квитки і прийшла на концерт з портретом свого загиблого на війні коханого.
Як розповів фотограф Андрій Харламов на своїй сторінці в Instagram, він багато чого бачив за час зйомок таких заходів, але цей випадок ще довго його не відпускав.
"Я спочатку не зрозумів, що побачив, а потім переді мною склалася історія. Вони дивляться одне на одного, цей дотик, цей погляд. Мені не вистачає слів, я пам'ятаю як пробрало до кісток і клубок у горлі. Я ще ніколи не робив більш емоційний кадр з концерту... Слава героям", - написав Харламов.
Як відреагували користувачі мережі
- "Так, клубок у горлі. Такий страшний біль"
- "Скільки в цьому фото кохання"
- "Як боляче"
- "Слава і низький уклін герою"
- "Наші рідні завжди поруч з нами"
- "Розривається серце за неї і всіх, хто втратив близьких"
Нагадаємо, раніше телеведуча Падалко зворушила емоційним кадрами зустрічі дочок з батьком-військовим.