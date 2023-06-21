Ймовірно, вони хотіли удвох потрапити на концерт улюбленої групи, але доля розпорядилася інакше.

Під час благодійного концерту гурту "Без обмежень" у Києві стався випадок, який нікого не залишив байдужим. Одна з прихильниць групи купила два квитки і прийшла на концерт з портретом свого загиблого на війні коханого.

Як розповів фотограф Андрій Харламов на своїй сторінці в Instagram, він багато чого бачив за час зйомок таких заходів, але цей випадок ще довго його не відпускав.

"Я спочатку не зрозумів, що побачив, а потім переді мною склалася історія. Вони дивляться одне на одного, цей дотик, цей погляд. Мені не вистачає слів, я пам'ятаю як пробрало до кісток і клубок у горлі. Я ще ніколи не робив більш емоційний кадр з концерту... Слава героям", - написав Харламов.

Відео дня

Як відреагували користувачі мережі

"Так, клубок у горлі. Такий страшний біль"

"Скільки в цьому фото кохання"

"Як боляче"

"Слава і низький уклін герою"

"Наші рідні завжди поруч з нами"

"Розривається серце за неї і всіх, хто втратив близьких"

Нагадаємо, раніше телеведуча Падалко зворушила емоційним кадрами зустрічі дочок з батьком-військовим.

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