Прем'єра фільму "Рік" відбудеться вже завтра, 24 лютого.

Ведучий Дмитро Комаров показав новий уривок зі свого фільму "Рік", у якому він розповість про героїчну боротьбу українців проти російських окупантів, які вдерлися на нашу землю. Виявилося, що йому вдалося поспілкуватися з військовими, які захищають нас від ракет рашистів.

"На відео - Командувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант, Герой України Микола Миколайович Олещук. Людина, яка охороняє наше небо і рятує від ворожих ракет. Генерал покаже установку IRIS-T, що ефективно збиває ворожі повітряні цілі", - розповів Комаров.

Він наголосив, що у фільмі не буде показано нічого, що ворог міг би використати у своїх цілях. Усі кадри, включно з відео, де показана установка IRIS-T, публікуються з дозволу військового командування.

Відео дня

"Прем’єра проекту "Рік" – 24 лютого о 20.15 на "1+1 Україна". Кадри, які ви маєте побачити, щоб дізнатись про рік війни те, чого ще не знали", - нагадав Комаров.

Нагадаємо, раніше Комаров показав засекречений "Центр прийняття рішень".

Що таке IRIS-T

IRIS-T - це зенітний ракетний комплекс з середнім радіусом дії. Його розробила німецька компанія Diehl Defence у 2014 році і призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, вертольотів і дронів. Ще у жовтні Резніков підтвердив, що Україна отримала німецькі системи ППО IRIS-T.

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