Виявилося, що співачці довелося вчитися грати на барабанах заради нового кліпу.

Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала закривавлені пальці та розповіла, на що ій довелося піти задля нового кліпу "Вотсап". Зірка ризикнула та вирішила навчитися грати на барабанах, це далося їй непросто.

"В ті два тижні в мене була підготовка до сольного концерту в Києві, а ще зйомки новорічного виступу, запис пісні , купа зустрічей і плюс 3 концерти. Як сюди впихнути ще й заняття на барабанах??? Як я встигну навчитися, я ж ніколи в житті не грала на ударних… В мене вийшло взяти 6 занять", - зізналася Дорофєєва.

Втім, вона усе одно не здалася. Гра давалася Наді нелегко, під час зйомок кліпу вона навіть поранилася.

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"Кліп знято. Всі щасливі. Я не вірю, що все вийшло. На очах сльози від того, що це була суцільна творчість", - додала співачка.

Нагадаємо, Дорофєєва в кліпі "Вотсап" знялася мокрою.

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