Нова пісня знаменитості пробирає до мурах.

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила новий кліп на пісню "Вотсап", яка вже стала дуже популярною в соціальній мережі TikTok.

У тексті є дуже чуттєві рядки - саме вони відразу ж потрапили в саме серце слухачам:

"Вона його питала і плакала. Вона була до смерті налякана. Вона його просила: "Хоч іноді дзвони мені, дзвони мені". FaceTime, ало, WhatsApp, ало. Омила телефон сльозами як дощами скло".

У кліпі, попри важкий посил пісні, Дорофєєва постала в дуже сексуальному образі і мокрою. Відомо, що писати текст і музику артистці допомагали її коханий Міша Кацурін і продюсер Ваня Клименко.

"Я – голос на тому кінці слухавки, відповіді якого ти так чекаєш. Я відчуваю, як тобі важко зараз, скільки розпачу та суму всередині…Не тримай це в собі. Дай вихід емоціям. Кричи, плач, танцюй, співай, твори – роби те, що любиш, переживай так, як можеш. Стане легше дихати. І знай, що я поруч. Обіймаю", - підписала ролик Додо.

Як відреагувала мережа

"Ця пісня стане хітом, я впевнена"

"Надю, що ти з нами всіма робиш?"

"Саме в такий час Надя відкрилася як сольна співачка"

"Пісня неймовірно крута"

"Це підпал"

"Яка ж ти крута"

Нагадаємо, раніше Дорофєєва та Кацурін заспівали "Щоб не було" про свою любов і біль.

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