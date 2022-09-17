Набряклу від нескінченних уколів краси співачку показала россйская журналістка.

Опальна співачка Ані Лорак, яка досі мовчить про повномасштабну війну РФ проти України, повернулася з Європи після провального туру. Однак артистка приїхала не на батьківщину, а знову вирушила до Москви.

Сама Лорак не афішує повернення у РФ і не поспішає відновлювати свою сторінку в Instagram, проте скандальна російська журналістка Олена Жигалова "засвітила" опальну артистку на відео.

Судячи з усього, Лорак планує дати їй інтерв'ю. Жигалова назвала співачку "дівою", а та розпливалася в усмішці і кивала головою. У коментарях росіяни почали хвалити "мовчунку" за повернення в РФ. Однак українці чітко висловили свою позицію і знову нагадали Лорак, що після такої цинічної поведінки їй не варто чекати на любов від громадян країни, яку та колись називала батьківщиною.

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"Діва місцевого розливу", "Там і сиди, зраднице!", "Там їй і місце, в Україні їй ніколи не будуть раді", - написали коментатори.

Також співачці "дісталося" через її зовнішність. Судячи з відео, обличчя Лорак помітно набрякло. У коментарях зазначили, що співачка "пливе" через постійні уколи краси.

Не так давно Лорак раптом згадала про свої досягнення в Україні. Однак вона це зробила не просто так, а для анонсу свого концертного туру по Німеччині та Чехії. Але це не допомогло співачці "відмитися". Незабаром стало відомо, що в Європі один за іншим зірвалися її концерти.

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