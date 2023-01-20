Вони бажають смерті українці та її родині.

"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко показала, що пишуть в соціальних мережах шанувальники росіянки Анни Ліннікової після того, як вона відмовилася стояти з нею поруч на конкурсі "Міс Всесвіт".

На своїй сторінці в Instagram вона показала скріншот, на якому видно, що росіяни буквально проклинають її.

"Мерзенні, сподіваюся, вас пере*бе ракета, хоча ви все звалили, ваш патріотизм тільки на словах і гидотах", – пишуть користувачі мережі.

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Вікторія не стала мовчати. Вона опублікувала скрін цього повідомлення в інста-сторіз і додала, що фанати Ліннікової бажають смерті їй і її родині. Також, за її словами, вони знущаються над її зовнішністю.

"Вони бажають, щоб ракета потрапила в мій будинок, створюють фейки з моїми невдалими фото і знущаються над моєю зовнішністю. Ви можете сказати про мене все, але що ви скажете про війну?", - написала "Міс Україна Всесвіт".

Протистояння росіянки і українки на "Міс Всесвіту"

На конкурсі росіянка Ліннікова підійшла до українки Апанасенко, проте та відмовилася стояти з нею поруч. Пізніше Ліннікова розповіла, що хотіла подружитися з моделлю з України, але отримала чітку відмову.

Варто відзначити, що Апанасенко не захотіла спілкуватися з росіянкою зі зрозумілих причин. Її країна напала на Україну. І поки Росія бомбить українські міста і вбиває мирне населення, Ліннікова позує на сцені наймасштабнішого конкурсу краси в червоній сукні, яку в мережі охрестили "кров'ю українців".

До того ж директор "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова неодноразово говорила, що Ліннікова негідно поводилася. За її словами, росіянка обзивала тих, хто не хотів стояти з нею поруч, "расистами".

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