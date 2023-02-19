Захисник України вірив, що пісня Дорофєєвої допомагає йому знищувати окупантів.

Співачка Надя Дорофєєва виконала волю свого фаната зі Збройних сил України, який загинув у червні 2022 року. Комбат 72-ї бригади Андрій Верхогляд любив творчість зірки і мріяв, що одного разу саме вона вручить йому погони підполковника.

Захисник України вважав одну з пісень Дорофєєвої щасливою, вона допомагала йому випалювати ворога. Про те, як співачка виконала останню волю військового, йдеться в новому сюжеті ТСН.

Військовий розповідав, що пісня "Горить" стала для нього та інших захисників з його бригади "гарною прикметою". Якщо вони дивилися кліп Дорофєєвої на цей трек, то в бою вони випалювали ворога і окупанти дійсно горіли.

Відео дня

Дружина загиблого героя розповіла, що на його 27-й день народження друзі зробили йому незабутній подарунок. Вони організували привітання для військового від Дорофєєвої. Тоді він був дуже щасливий і розповів про свою мрію. Військовий хотів дослужитися до підполковника і отримати нові погони з рук Дорофєєвої.

У червні 2022 року Верхогляд загинув, а в січні 2023 року йому посмертно присвоїли звання підполковника. Дружина військового пам'ятала про його бажання, його передали Дорофєєвій. Співачка погодилася виконати волю захисника України. Вона приїхала в його рідне місто Звягель, там познайомилася з родиною загиблого військового. Співачка взяла участь у церемонії посмертного вручення звання і "передала" йому погони.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розповіла про трагедію у житті своєї подруги. Військовий освідчився їй і загинув за два дні після цього.

Вас також можуть зацікавити новини: