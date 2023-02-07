Телеведуча також розповіла, що дівчині, яка втратила свого коханого, передали його речі.

Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про жахливу трагедію, яка сталася з її подругою. Захисник України освідчився дівчині, проте не встиг з нею одружитися.

Сумною новиною Нікітюк поділилася в Instagram. 22 січня військовий зробив пропозицію руки та серця її подрузі. Але вже за два дні, 24 січня, він загинув на війні.

"А вони хотіли... Жити нормально разом хотіли, хотіли кохати... Ми приїхали в Житомир, сюди привезли тіло нашого Героя. Тіло коханого моєї подруги... Вона така щаслива була останні 4 місяці, а зараз сама на себе не схожа, не їсть, не п'є...Лише сльози і дим від сигарет", - розповіла телеведуча.

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Телеведуча також розповіла, що дівчині, яка втратила свого коханого, передали його речі. Побратими хлопця передали їй футболку та худі військового. За словами Нікітюк, ці речі зберегли запах захисника України. Це дуже сумно, адже здається, що герой ще поруч.

"Мої глибокі співчуття всім, хто втратив своїх чоловіків, близьких, коханих, друзів, батьків і братів на цій клятій війні. Яку ми обов'язково виграємо! Герої не вмирають! Світла пам'ять Руслану", - додала Нікітюк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на росТБ готують "святковий концерт" до 24 лютого. Цинізму росіян немає меж.

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