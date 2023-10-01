Співачка каже, що шанувальники навіть не просять заспівати російські треки.

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, чи виконує свої російськомовні хіти за кордоном. За її словами, після 24 лютого 2022 року вона почала свою кар'єру з нуля.

І якщо багато хто перекладає свої пісні українською мовою, то вона вирішила не тягнути за собою старе, а почати нове. Єдина пісня, перекладена з російської на українську - "Разноцветная". Однак після цього артистка вирішила працювати над новим матеріалом.

Вона додала, що вже давно відмовилася від російськомовних пісень. І навіть на концертах за кордоном вона їх не виконує.

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"Їх неможливо почути вже давно, фанати не просять, розуміють, що я не зроблю цього. Коли поїхала в перший тур, я сказала: "Я знаю, що ви чекаєте на хіти, але підтримайте мене, будь ласка. Всі пісні будуть українською". Мене підтримали. Це було рік тому", - сказала Додо в інтерв'ю Антону Мурафі.

Співачка зазначила, що бувало таке, що організатори просили заспівати трек "Горит", але вона відмовилася.

"Був у мене тур Америкою, Європою. І організатори кажуть: "Ну, у нас багато російськомовних". Я кажу: "Ну, хочете - не замовляйте". Я зрозуміла, що російська мова мертва в нашій країні. Це потрібно прийняти, відпустити", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва вперше в кар'єрі скасувала концерт. Співачка зазначила, що стався треш.

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