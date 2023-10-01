Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, чи виконує свої російськомовні хіти за кордоном. За її словами, після 24 лютого 2022 року вона почала свою кар'єру з нуля.
І якщо багато хто перекладає свої пісні українською мовою, то вона вирішила не тягнути за собою старе, а почати нове. Єдина пісня, перекладена з російської на українську - "Разноцветная". Однак після цього артистка вирішила працювати над новим матеріалом.
Вона додала, що вже давно відмовилася від російськомовних пісень. І навіть на концертах за кордоном вона їх не виконує.
"Їх неможливо почути вже давно, фанати не просять, розуміють, що я не зроблю цього. Коли поїхала в перший тур, я сказала: "Я знаю, що ви чекаєте на хіти, але підтримайте мене, будь ласка. Всі пісні будуть українською". Мене підтримали. Це було рік тому", - сказала Додо в інтерв'ю Антону Мурафі.
Співачка зазначила, що бувало таке, що організатори просили заспівати трек "Горит", але вона відмовилася.
"Був у мене тур Америкою, Європою. І організатори кажуть: "Ну, у нас багато російськомовних". Я кажу: "Ну, хочете - не замовляйте". Я зрозуміла, що російська мова мертва в нашій країні. Це потрібно прийняти, відпустити", - підсумувала артистка.
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва вперше в кар'єрі скасувала концерт. Співачка зазначила, що стався треш.