Співачка будує стосунки з екс-другом свого колишнього чоловіка Володимира Дантеса.

Українська співачка Надя Дорофєєва вперше розкрила подробиці свого особистого життя після розлучення з Володимиром Дантесом. Вона зізналася, що дійсно закохалася в Михайла Кацуріна, з яким до того товаришувала.

Так, в програмі ЖВЛ артистка розповіла, чому вони з Кацуріним прийняли рішення одразу після розлучень розповісти загалу про свій роман.

"Люди дуже багато придумали в цій історії. Десь є правда, десь її немає. Я відчувала, що приховувати правду несправедливо. Ми написали про те, що ми разом, щоб розставити всі крапки над "і" і сказати: "Якщо ви нас разом десь побачите, то так, ми разом", - сказала Дорофєєва.

Проте не тільки Надя і Михайло зійшлися, а й іхні колишні - Володимир Дантес і Даша Кацуріна. Нещодавно вони публічно зізналися один одному у своїх почуттях та показали солодкий поцілунок на підлозі у вітальні.

Крім того, Надя Дорофєєва вже встигла відреагувати на роман Дантеса і Кацуріної. Співачка натякнула, що новина про стосунки її колишніх чоловіка і подруги - це хайп.

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