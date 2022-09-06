Співачка натякнула, що новина про стосунки її колишніх чоловіка і подруги - це хайп.

Українська співачка Надя Дорофєєва натякнула, що новина про стосунки Володимира Дантеса і Даші Кацуріної - то чистої води хайп.

Так, в інста-сторіз зірка оприлюднила своє фото і розповіла шанувальникам, що таке нуре. Ймовірно, співачка натякнула на те, що Дантес і Кацуріна вирішили хайпанути після того, як вся Україна дізналася про те, що сама Надя пішла до Міші Кацуріна.

"Hype - шум, ажіотаж, кричуща реклама і в тому числі обман, збудження (емоційне) і т.д. Важливо, що хайп навколо розводять чогось або когось актуального на даний момент", - написала Дорофєєва в інста-сторіз.

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При цьому більше вона нічого не сказала. Хоча шанувальники співачки чекали на її реакцію на новину про роман її колишнього чоловіка і подруги.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес злився у ніжному поцілунку з Дашею Кацуріною після того, як вони оголосили про свої стосунки.

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