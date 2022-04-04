Артисти залишилися близькими друзями.

У березні стало відомо про розлучення українських артистів Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса. У мережі ходять чутки про те, що співачка пішла до іншого чоловіка. Шанувальники припускають, що ним міг стати артист і ресторатор Михайло Кацурін.

А в яких стосунках Надя залишилася з Вовою?

В ефірі шоу "Леви на Джипі" Дантес розповів, що вони продовжують спілкуватися з Дорофєєвою. За його словами, вони залишилися близькими друзями.

"Слухайте, ми ж написали пост, який виставили в Instagram, і в цьому пості вся правда, яку ми хотіли сказати. Все нормально. Ми дружимо, і це рішення не було прийнято, коли ми виставили пост, це було раніше. Просто коли ти планував собі одне, а потім починається війна, то людям не до цього. Але потім, коли проходить час, і ти думаєш: "Ну, блін, це якось дивно і, напевно, треба про це сказати і якось приховувати це неможливо". Але ми нормально спілкуємося, ми дуже близькі друзі, все добре. Я думаю, що так повинно бути, коли ти хочеш не заплямувати минуле, треба вчасно сепаруватися", – сказав Дантес.

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