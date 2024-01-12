Тетяна Денисова, яка втекла в Росію, клялася в любові до Києва.

Зрадниця Тетяна Денисова, яка до повномасштабного вторгнення була улюбленицею українців, стверджувала, що її дім в Україні. Ось тільки через кілька днів після нападу Російської армії поїхала в Росію.

"Ще за день до вторгнення ми разом працювали на зйомках проекту "Танці. World Of Dance " - були членами журі. І саме через неї цей проект не вийшов в ефір у такому вигляді, як планувався. Журі вирізали з програми через присутність Денисової. Мені дуже шкода, що глядачі не побачили програму в повному обсязі, тому що проект планувався дуже крутим", - розповів хореограф Євген Кот в інтерв'ю виданню"Обозреатель".

Він вказав на цинізм Денисової, яка після ракетних обстрілів втекла в країну-агресорку.

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"На зйомках вона мені говорила: "Нарешті я вдома" - і у мене було відчуття, що вона говорить це дуже щиро. А зараз сприймаю ті слова як вищий ступінь цинізму, тому що в перші дні Великої війни вона, пробувши кілька днів під ракетними обстрілами, втекла через Європу в Росію і сіла там в журі одного з танцювальних проектів", – поділився хореограф.

За його словами, йому дуже неприємно, що Денисова виявилася зрадницею, адже вона була його викладачем у вузі.

"Я її дуже поважав і любив. А тепер вона для мене ніхто і звуть її ніяк. Не хочу навіть шукати виправдань тому, що вона зробила. У мене летять ракети, а вона заробляє в Москві гроші, платить з них податки на ці ракети. Вона така ж вбивця, як більшість росіян, які підтримали війну проти нас", - заявив Кот.

Тетяна Денисова - від улюблениці до зрадниці

Тетяна Денисова довгий час працювала в українському проекті "Танцюють всі", але в 2016 році стала наставником і хореографом російського шоу-проекту "Танці" і працювала там п'ять років, після чого повернулася в Україну.

Варто відзначити, що ще в 2011 році Денисова в Києві вийшла заміж за співака Олександра Кривошапка, який молодший за неї на 12 років, але шлюб був недовгим.

Після повномасштабного вторгнення агресора Денісова втекла до Росії.

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