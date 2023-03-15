Він заявив, що у Денисової немає нічого спільного з українцями.

Український хореограф Макс Чмерковський розповів про свою колегу Тетяну Денисову, яка на початку повномасштабного російського вторгнення втекла до Росії.

В інтерв'ю Анні Олицькій він сказав, що його зовсім не здивувала проросійська позиція Тетяни, адже вона на зйомках танцювального проекту, де вони були суддями, всіляко демонструвала, що не має нічого спільного з Україною.

"Якщо досі хтось помилково вважає Денисову українкою - це повна нісенітниця. Я про неї нічого не знав, і про цю ситуацію теж, поки ми не познайомилися. Але коли ми познайомилися - це далеко не "Тетяна". Вона абсолютно не "Денисова", ніякого відношення до України не мала", - сказав Чмерковський.

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Він додав, що продюсери шоу зробили неправильний вибір, коли запросили Денисову зайняти крісло члена журі. Також Чмерковський зазначив, що його колега взагалі не хвилювалася коли почалася велика війна.

"При спілкуванні від неї не йшло нічого українського абсолютно. Коли я з нею сидів і спілкувався, це була не одна з тих жінок, з якими я спілкуюся в Україні протягом багатьох моїх приїздів. У неї була інша енергія, вона по-іншому дивилася на ці речі. Українці хвилювалися, коли почала війна, а вона - ні", - підсумував Макс.

Позиція Тетяни Денисової щодо війни в Україні

Через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Денисова з'явилася на російському телеканалі ТНТ в якості судді проекту "Танці". Однак ще взимку 2022 року вона брала участь в українському танцювальному проекті. Але після того, як вона втекла в РФ, продюсери шоу вирішили вирізати її з ефірів.

Крім того, у 2021 році Денісова отримала російське громадянство.

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